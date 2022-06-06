İzmir'de 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi: 18 kişi gözaltına alındı
İzmir'in 8 farklı ilçesinde jandarma ekipleri, yaptıkları operasyonlarda 3 bin 307 kök Hint keneviri ele geçirdi, 18 şüpheliyi de gözaltına aldı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; Bergama, Çeşme, Dikili, Menderes, Ödemiş, Tire, Torbalı ve Urla'da uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisiyle harekete geçti.
Belirlenen adreslere narkotik köpek ve dron destekli gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bin 307 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 18 şüpheli de gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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