Kent ve Demokrasi Derneği, İzmir'de 'uyuşturucu ve kayıp nesiller' paneli düzenledi
Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Kentlerimizin yakıcı toplumsal sorunu uyuşturucu ve kayıp nesiller” başlıklı panele uzmanların yanı sıra, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile mahalle muhtarları katıldı.
İzmir’de Kent ve Demokrasi Derneği tarafından düzenlenen “Kentlerimizin yakıcı toplumsal sorunu uyuşturucu ve kayıp nesiller” başlıklı panelde madde bağımlılığı masaya yatırıldı.
Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe uzmanların yanı sıra, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile mahalle muhtarları katıldı. TÜRK-İŞ Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak çarpıcı tespitler paylaşarak “Biz niye bu hale düştük? 1980’lerde gençliğimiz kitap okurken, bir paket sigaranın 30 lira, bir biranın 20 lira olduğu ülkemizde bir sentetik hapın da 1015 liraya düştüğünü ve satıldığını görebiliyoruz. Biz fabrikalarımızda patronlara söylüyoruz. Artık uyuşturucu testi yapalım. Bugün trafikte alkol testi yapılıyor ama uyuşturucu testi yapılmıyor. Bunun artık yapılma vakti gelmiştir. Bir hap 15 liraya satılıyorsa, mobil ekipler yapıp artık vatandaşımızı, gençliğimizi test etmek lazım. Yoksa bunun önüne geçemeyeceğiz” diye konuştu.
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