İzmir’de 4 organize suç örgütü çökertildi: 37 tutuklama
İzmir'de silah ticareti, tefecilik ve tehdit suçlarını işlediği belirlenen 4 organize suç örgütü çökertildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah ticareti, tefecilik ve tehdit suçlarını işlediği tespit edilen 4 organize suç örgütüne yönelik İzmir polisi tarafından operasyon düzenlendi.
İzmir merkezli olmak üzere Ödemiş, Tire ve Aliağa ilçelerinde düzenlenen operasyonda 2 adet otomatik tabanca, 100 adet tabanca, 80 adet tüfek, 54 adet kurusıkı tabanca, 585 adet tabanca şarjörü, 3 bin 764 adet tabanca fişeği, 139 adet tüfek kartuşu, 3 adet çelik yelek, 173 adet Piroteknik madde, 3 bin 488 adet patlayıcı madde ele geçirildi.
Olayla ilgili 55 şüpheliye işlem yapıldığı belirtildi. Öte yandan 37 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İsrail doğrulamadı!
- Erdoğan'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
- Yargı krizinde tarafını belli etti!
- İstanbul'da ekmeğe zam...
- Okunmayan dosyaya erteleme kararı
- Erdoğan yine 'Türkiye Yüzyılı' dedi
- 10 Kasım Cuma Burç Yorumları
- Emniyet Önce paylaştı, sonra sildi, tekrar paylaştı
- 'Erdoğan liderliğinde kalkışma'
- Topkapı Sarayı'nın avlusuna ucube!