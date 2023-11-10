İzmir’de 4 organize suç örgütü çökertildi: 37 tutuklama

İzmir'de silah ticareti, tefecilik ve tehdit suçlarını işlediği belirlenen 4 organize suç örgütü çökertildi.

İHA
Yayınlanma: 10.11.2023 - 16:25
İzmir’de 4 organize suç örgütü çökertildi: 37 tutuklama
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah ticareti, tefecilik ve tehdit suçlarını işlediği tespit edilen 4 organize suç örgütüne yönelik İzmir polisi tarafından operasyon düzenlendi. 

İzmir merkezli olmak üzere Ödemiş, Tire ve Aliağa ilçelerinde düzenlenen operasyonda 2 adet otomatik tabanca, 100 adet tabanca, 80 adet tüfek, 54 adet kurusıkı tabanca, 585 adet tabanca şarjörü, 3 bin 764 adet tabanca fişeği, 139 adet tüfek kartuşu, 3 adet çelik yelek, 173 adet Piroteknik madde, 3 bin 488 adet patlayıcı madde ele geçirildi.

Olayla ilgili 55 şüpheliye işlem yapıldığı belirtildi. Öte yandan 37 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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