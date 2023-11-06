'Comanchero' suç örgütü operasyonunda yeni gelişme

İstanbul’da yapılan ’Kafes’ operasyonu ile çökertilen ‘Comanchero’ suç örgütüne ilişkin adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18’i tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 06.11.2023 - 11:02
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sınır aşan silahlı organize suç örgütü Comanchero’ya "suç işlemek için örgüt kurma", "kurulan örgüte üye olmak", "uluslararası uyuşturucu madde ticareti", "suçtan elde edilen malvarlığını aklamak" suçlarından düzenlenen operasyonda toplam 40 şüpheli yakalanmıştı.

18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Burada Savcılığa ifade veren şüphelilerden 18’i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 22 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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