İzmir'de 442 kaçak göçmen yakalandı, 7 organizatör tutuklandı

İzmir'in 11 ilçesindeki operasyonlarda 442 kaçak göçmen yakalandı, organizatör olduğu belirtilen 8 şüpheli de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 7 organizatörlük şüphelisi tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı.

DHA
03 Aralık 2022 Cumartesi, 12:17
İzmir'de 442 kaçak göçmen yakalandı, 7 organizatör tutuklandı
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10-30 Kasım'da Menderes, Çeşme, Karaburun, Aliağa, Seferihisar, Dikili, Ödemiş, Urla, Bergama, Foça ve Torbalı'da göçmen kaçakçılarına yönelik 30 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda toplam 442 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör oldukları belirlenen 8 şüpheli de gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından kaçak göçmenler, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Jandarmadaki ifadesinin ardından organizatörlük şüphelilerinden 1'i serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 7'si de tutuklandı. 



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