İzmir'de 442 kaçak göçmen yakalandı, 7 organizatör tutuklandı
İzmir'in 11 ilçesindeki operasyonlarda 442 kaçak göçmen yakalandı, organizatör olduğu belirtilen 8 şüpheli de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 7 organizatörlük şüphelisi tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10-30 Kasım'da Menderes, Çeşme, Karaburun, Aliağa, Seferihisar, Dikili, Ödemiş, Urla, Bergama, Foça ve Torbalı'da göçmen kaçakçılarına yönelik 30 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda toplam 442 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör oldukları belirlenen 8 şüpheli de gözaltına alındı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından kaçak göçmenler, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Jandarmadaki ifadesinin ardından organizatörlük şüphelilerinden 1'i serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 7'si de tutuklandı.
Video Haberler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'nin sözlerini şubenin girişine taşıdılar
- Niğde'de 5 yaşındaki çocuğa nitelikli istismar
- 'Musa Hoca' bakın kim çıktı!
- Erdoğan ile Esad'a dair bomba iddia
- Prof. Dr. Pekcan koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
- Motorine dev zam!
- Tarsus kazısı bitti sıra Lüleburgaz’da
- Akşener'den 'kulak çekme' polemiği çıkışı
- İşte yeni vizyon kadrosu
- Kılıçdaroğlu yarın ne açıklayacak?