İzmir'de 5 yıl önce 12 bin hektar ormanın yandığı alan yeşillendi
İzmir'in Menderes ilçesindeki 5 yıl önce çıkan 12 bin hektar ormanın yandığı alan, geçen zaman içinde yeniden ağaçlandırıldı. Bölgedeki değişim havadan görüntülendi.
Menderes ilçesine bağlı kırsal Deliömer Mahallesi yakınlarında 1 Temmuz 2017'de orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın, 2 günde söndürüldü.
İzmir'in en büyük yangınlarından olan yangında 12 bin hektar orman kül oldu. Yangından arda kalan kara tablo ise o dönem havadan çekilen görüntülere yansıdı. Ormanın zümrüt yeşilinin yerini alan simsiyah görüntü yürek burktu.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgenin eski haline döndürülmesi için kolları sıvadı. 1500 kilo kızılçam tohumu bölgeye atıldı. Yanan sahaya kızılçam, kara servi, badem, dut, biberiye, lavanta, dağ muşmulası, iğde, yalancı akasya türlerinden oluşan toplam 1 milyon 200 bin 846 fidan dikildi. Aradan geçen zamanla yangının izleri silindi. Dikilen fidanların boyu 2,5 metreye kadar uzadı. Bu kez havadan çekilen görüntüler, yüz güldürdü.
Yanan alanların yeşermesi, İzmir'in akciğeri ormanının tekrar canlanması sevindirdi.
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