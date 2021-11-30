İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 07.00'da İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İzmir’in Urla ilçesi açıklarında saat 07.00’da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 07.09'da ise 4.3 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı.
Depremin 3,97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kandilli Rasathanesi depremlerin büyüklüğünü 5.3 ve 4.1 olarak açıkladı.
BAŞKAN SOYER VE VALİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMA
İzmir Büyükşehi Belediye Başkanı Tunç Soyer, depreme ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'nde meydana gelen ve şehrimizde de hissedilen deprem sonucunda herhangi bir hasar gerçekleşmemiştir. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise, "Urla açıklarında gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki depremde an itibariyle ilimizde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi ve şehrimizi tüm afetlerden korusun." açıklamasında bulundu.
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