İzmir'de 6 yıl önce firar eden askerin cesedi ormanlık arazide bulundu

Yayınlanma: 07.04.2024 - 17:26

Güncelleme: 07.04.2024 - 17:27

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Ansızca Mahallesi'ndeki ormanlık arazide keçilerini otlatan bir kişi, jandarma üniforması içinde insan kemikleri görerek jandarmaya ihbarda bulundu.

Jandarmanın yaptığı incelemede yanında tabanca, kimlik ve cep telefonu tespit edilen cesedin 2018 yılında görev yaptığı Ulucak Jandarma Karakolu'ndan firar eden ve izine rastlanamayan uzman çavuş M.F.'ye ait olduğu tespit edildi.

Ceset, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.