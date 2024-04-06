Kütahya'da esrarengiz olay: Çöp depolama alanında ölü bulundu

Kütahya şehirlerarası otobüs terminalindeki çöp depolama alanında Hasan Hüseyin Özyörük'ün (62) cesedi bulundu.

DHA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 12:47
Kütahya'da esrarengiz olay: Çöp depolama alanında ölü bulundu
Abone Ol google-news

Kütahya-Eskişehir kara yolundaki şehirlerarası otobüs terminalindeki çöp depolama alanına gelen temizlik görevlisi, yerde harekesiz yatan birini görüp, polise haber verdi.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hasan Hüseyin Özyörük'ün hayatını kaybettiği belirledi. Özyörük'ün cesedi, incelemenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kimsesiz olan ve çöp toplayarak geçindiği öğrenilen Özyörük'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Özyörük’ün kesin ölüm nedeni otopsiyle netlik kazanacak.


Kütahya haberleri karayolu haberleri Karayolları haberleri

İlgili Haberler

Kütahya'da MHP’den seçim sonuçlarına itiraz

Kütahya'da MHP’den seçim sonuçlarına itiraz
Kütahya'nın dillere destan lezzeti: Sıkıcık çorbası tarifi...

Kütahya'nın dillere destan lezzeti: Sıkıcık çorbası tarifi...
MHP'nin Kütahya’da ’seçim iptali’ başvurusuna ret!

MHP'nin Kütahya’da ’seçim iptali’ başvurusuna ret!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yerel seçimin ardından AKP'den flaş karar! 4 tane kurulacak...

Yerel seçimin ardından AKP'den flaş karar! 4 tane kurulacak...
İliç’te 1 madencinin cansız bedenine ulaşıldı!

İliç’te 1 madencinin cansız bedenine ulaşıldı!
Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum ile 'mazbata' gerilimi büyüyor: AKP yöneticisinden 'haddinizi aşıyorsunuz' tepkisi

Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum ile 'mazbata' gerilimi büyüyor: AKP yöneticisinden 'haddinizi aşıyorsunuz' tepkisi
Hasan Dağı eteklerinde bahar güzelliği: ‘En renkli bahar mevsimini yaşıyoruz’

Hasan Dağı eteklerinde bahar güzelliği: ‘En renkli bahar mevsimini yaşıyoruz’
CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu

CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu
Konya’da 2 otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Konya’da 2 otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
Türkiye'nin 'Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesi ne anlama geliyor?

Türkiye'nin 'Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesi ne anlama geliyor?
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını artırdı!

Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını artırdı!