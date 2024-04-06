Kütahya'da esrarengiz olay: Çöp depolama alanında ölü bulundu

Yayınlanma: 06.04.2024 - 12:47

Güncelleme: 06.04.2024 - 12:49

Kütahya-Eskişehir kara yolundaki şehirlerarası otobüs terminalindeki çöp depolama alanına gelen temizlik görevlisi, yerde harekesiz yatan birini görüp, polise haber verdi.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hasan Hüseyin Özyörük'ün hayatını kaybettiği belirledi. Özyörük'ün cesedi, incelemenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kimsesiz olan ve çöp toplayarak geçindiği öğrenilen Özyörük'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Özyörük’ün kesin ölüm nedeni otopsiyle netlik kazanacak.