Denizli'de özel bir hastanenin yönetim kurulu başkanı ölü bulundu
Denizli'de bir özel hastanede yönetim kurulu başkanı olan Dr. Murat Çelik, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Zeytinköy Mahallesi 4058 sokaktaki 3 katlı binanın 2. katında yalnız yaşayan Murat Çelik'ten (60) haber alamayan yakınları, evine gitti.
Çelik'in evde hareketsiz yattığını gören yakınları sağlık ve polis ekibini çağırdı.
Sağlık ekibinin hayatını kaybettiğini belirlediği Çelik'in cansız bedeni, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma başlattı.
Denizli'deki özel bir hastanenin ortağı olan Çelik, yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyordu.
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