İzmir'de 61 kez mühürlenen adrese 62'nci kumar operasyonu

Yayınlanma: 17.04.2023 - 13:21

Güncelleme: 17.04.2023 - 13:21

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Egemenlik Mahallesi Geri Kazanımcılar Sanayi Sitesi ile Gökdere ve Yaka mahallelerindeki 3 adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adreslerde tombala oynarken suçüstü yakalanan 171 kişiye 693 bin 405 lira para cezası uyguladı.

Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu, iş yerleri yeniden mühürlendi.

Şüpheli A.Ç, Ö.T. ve A.K. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" ve "mühür bozmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan Egemenlik Mahallesi'ndeki adresin jandarma tarafından daha önce kumar oynatıldığı için 61 kez mühürlendiği ortaya çıktı.

Ayrıca diğer iş yerlerinden birinin 13, diğerinin de 10 kez aynı suçtan mühürlendiği belirtildi.