İzmir'de 78 köye ücretsiz internet

31 Ocak 2022 Pazartesi, 11:59

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki öğrencilerin öğrenimlerine yardımcı olmak amacıyla ücretsiz internet hizmeti verdi. Toplam 78 kırsal mahalleye internet ulaştırıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ahmet Ata Temiz, “Hizmetse hizmet, internetse internet mottosuyla çıkmış olduğumuz bu yolda Türkiye’nin en büyük ücretsiz internet ağını kurmak amacındayız. İnternet hizmetinin verilemediği birçok köyde amacımız çocuklara, gençlere bu hizmeti götürerek onların yüzlerinde tebessüm yaratmak. 2021 yılında 287 bin oturum açıldı ve büyük bir kullanım oranına ulaşıldı. Başkanımız Tunç Soyer’in önderliğinde 2022 yılı İzmirliler ve İzmir için büyük bir dijital dönüşüm yılı olacak” diye konuştu.

ÖĞRENCİLER MEMNUN

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz internet hizmetinden yararlanan Bayındır’ın dağ köyü Kızılkeçili’den Zeytinova Şehit Erdal Canbulat Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Sedef Irak, “Derslerimize internet sayesinde çok güzel çalışıyoruz. Bize bu hizmeti getiren Tunç Başkanıma teşekkür ediyorum” dedi.

Kızılkeçili İlkokulu 4. sınıf öğrencisi İbrahim Irak, “Ücretsiz internet sayesinde ders çalışıyoruz, video izleyebiliyoruz. Derslerimize çok faydası oldu. Kendimizi geliştirme imkanı bulduk” diye konuştu.

Kızılkeçili İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Melih Gökten, “Derslerimizle ilgili video izliyoruz. Araştırma yapıyoruz. İnternet güzel bir şey” şeklinde konuştu. Muzaffer Tuzcuoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Lise 1. sınıf öğrencisi Hatice Irak ise “Araştırma ödevlerimi yapıyorum. Bazı geri kaldığım konularda video açıp izliyorum. İnternet bu konuda çok yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.

Öğrenci velisi Ayşe Irak “Çocuklarımız derslerini yapıyor, öğretmenlerimiz video izletiyor. Çok memnunuz, Tunç Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.