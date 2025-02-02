İzmir'de 78 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

İzmir'in Foça ilçesinde 78 yaşındaki erkek evinde oğlu tarafından ölü bulundu.

İzmir'de 78 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 02.02.2025 - 00:50

Fatih Mahallesi'nde Çanak Sitesi'ndeki yazlıkta ikamet eden İlyas Onur Yıldırım'ın (78) oğlu, babasından haber alamaması üzerine akşam saatlerinde ilçeye geldi.

Babasını ikametinde ölü bulan oğlu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

OĞLU İLE EN SON 15 GÜN ÖNCE GÖRÜŞMÜŞ

Hayatını kaybettiği belirlenen Yıldırım'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yıldırım'ın eşiyle ayrı yaşadığı ve oğlu ile en son 10-15 gün önce görüştüğü, sitedeki diğer yazlıkların ise boş olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #çağrı merkezi #durum

İlgili Haberler

İzmir Barosu’ndan 5 teğmenin ihraç edilmesine tepki

İzmir Barosu’ndan 5 teğmenin ihraç edilmesine tepki
İzmir’den sonra Balıkesir'e de çevre cezası

İzmir’den sonra Balıkesir'e de çevre cezası
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenlerinden gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki mitingi

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenlerinden gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki mitingi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler