İzmir'de “7’den 77’ye İzindeyiz” koreografisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 85’inci yıldönümünde Konak Atatürk Meydanı’nda dokuzu beş geçeyi gösteren saat ve “7’den 77’ye İzindeyiz” yazısının oluşturulduğu koreografi ile andı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85’inci yıldönümünde saatler 9.05’i gösterirken belediye çalışanlarının yer aldığı etkileyici bir görsel etkinliğe imza attı. Konak Atatürk Meydanı’nda 1881 kişi “7’den 77’ye İzindeyiz” yazısı ve 9’u 5 geçe duran saat figürü oluşturuldu.
Konak Atatürk Meydanı’ndaki anma programında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Bugüne çok uygun bir görsele şahit olduk. Bugünü aslında bir yasın ötesine taşıyıp Mustafa Kemal Atatürk’ün bize söylediklerini anlamak ve idrak etmek, onları kılavuz olarak uygulamak çok önemli. Atatürk’ün kendisinin de söylediği gibi naçiz vücudu toprak oldu ama fikirleri bugün hala hayatta, her zamankinden daha çok geçerli. Hem yastayız hem de umutluyuz Atatürk sevdalıları bu memlekette azalmıyor, çoğalıyor” dedi.
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