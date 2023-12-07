İzmir'de 9 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polis ekiplerince durdurulan iki taksideki 9 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 07.12.2023 - 09:25
İzmir'de 9 kaçak göçmen yakalandı
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Polis ekipleri Sancaklı Mahallesi'ndeki kontrol noktasında şüphe üzerine 2 taksiyi durdurdu.

Taksideki 9 kaçak göçmeni yakalayan polis, araçların sürücülerini gözaltına aldı.

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden minibüsle Sancaklı'ya bırakıldığı öğrenilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Taksi şoförleri ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

 


İzmir kaçak göçmen göçmenler

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