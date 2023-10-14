İzmir'de acı olay: ATV kontrolden çıktı, düşen sürücü kurtarılamadı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kontrolden ATV aracından düşerek sürüklenen sürücü Mustafa Evlioğlu (48), yaşamını yitirdi.
Opera Caddesi'nde dün saat 20.00 sıralarında; Mustafa Evlioğlu yönetimindeki 35 BRH 571 plakalı ATV aracı, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Kontrolden çıkan ATV'den düşen Mustafa Evlioğlu, yola savrulup sürüklendi.
KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mustafa Evlioğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Evlioğlu'nun cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Batık değiliz' dedi, konkordato İstedi
- Polat çiftinin mal varlıklarına tedbir kararı
- Güney Afrika'da bir ilk: İlk kez görüldü
- Kara harekatı başladı!
- 'Milli güvenliğimiz için olağanüstü tehdit'
- Atatürk'e hakaret eden liseli için karar
- Selçuk Bayraktar’ın ne işi vardı orada?
- Sözleri sonrası canlı yayından alındı
- Arzum Onan'dan 'Mehmet Aslantuğ' açıklaması
- İşte 600 bin liranın altındaki modeller