İzmir'de acı olay: ATV kontrolden çıktı, düşen sürücü kurtarılamadı

Yayınlanma: 14.10.2023 - 07:14

Güncelleme: 14.10.2023 - 07:14

Opera Caddesi'nde dün saat 20.00 sıralarında; Mustafa Evlioğlu yönetimindeki 35 BRH 571 plakalı ATV aracı, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Kontrolden çıkan ATV'den düşen Mustafa Evlioğlu, yola savrulup sürüklendi.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mustafa Evlioğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Evlioğlu'nun cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.