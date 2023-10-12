Gaziantep'te ATV motoru ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
Gaziantep'te ATV motoru ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Gaziantep'te Volkan Kılınçoğlu (46) idaresindeki 27 ARB 190 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 27 MST 04 plakalı ATV motoru, 15 Temmuz Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücü ile ATV motorunda bulunan Hüseyin Akın (14) ve Kerim Gündoğan (14) yaralandı.
Olay yerine ambulans ve çok sayıda polis yönlendirildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziantep Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hüseyin Akın ve Kerim Gündoğan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Kılınçoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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