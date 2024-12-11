İzmir'de acı olay... Su kuyusuna düşüp hayatını kaybetti!
Ödemiş ilçesinde su kuyusuna düşen 81 yaşındaki Fatma Ballı, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bademli Mahallesi'nde yaşayan Fatma Ballı (81), evinin bahçesindeki su kuyusuna düştü.
Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kuyudan çıkarılan Ballı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ballı'nın cenazesi otopsi için İzmir Adlı Tıp Kurumu'na götürüldü.
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