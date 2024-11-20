Atık su kuyusuna düşen iş güvenliği uzmanı yaralandı
Bolu Belediyesi’ne ait su deposunda çalışma yapan iş güvenliği uzmanı Hakan Horasan, atık su kuyusuna düşerek yaralandı.
Yukarı Soku Mahallesi’nde Bolu Belediyesi’nde iş güvenliği uzmanı olarak görev yapan Hakan Horasan, su deposunun bulunduğu alanda, yaklaşık 4 metre derinliğindeki atık su kuyusuna düştü.
Kuyunun kapağı da üzerine düşen Horasan yaralandı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
İş arkadaşlarının yardımıyla kuyudan çıkartılan Horasan, sağlık ekipleri ambulansa Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Horasan’ın vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Bolu Belediyesi
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den yanıt geldi!
- Yasadışı bahis soruşturmasında 2. dalga!
- Atatürkçü teğmenler, tarikatçı bakan!
- Mesele cami değil sen anlamadın mı?
- Antik çeşmeden 1800 yıl sonra su akmaya başladı!
- Komisyonda kavga: Yerlikaya ve CHP'li Başarır itişti!
- İmamoğlu davasında savcı 'rapor' aldı
- ABB'de 2 yönetici görevden alındı!
- Denizbank Genel Müdürü hakkında iddianame hazırlandı!
- Nasuh Mahruki'ye tutuklama!