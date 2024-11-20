Atık su kuyusuna düşen iş güvenliği uzmanı yaralandı

Bolu Belediyesi’ne ait su deposunda çalışma yapan iş güvenliği uzmanı Hakan Horasan, atık su kuyusuna düşerek yaralandı.

Atık su kuyusuna düşen iş güvenliği uzmanı yaralandı
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DHA
Yayınlanma: 20.11.2024 - 13:32

Yukarı Soku Mahallesi’nde Bolu Belediyesi’nde iş güvenliği uzmanı olarak görev yapan Hakan Horasan, su deposunun bulunduğu alanda, yaklaşık 4 metre derinliğindeki atık su kuyusuna düştü.

Kuyunun kapağı da üzerine düşen Horasan yaralandı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İş arkadaşlarının yardımıyla kuyudan çıkartılan Horasan, sağlık ekipleri ambulansa Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Horasan’ın vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #Bolu Belediyesi

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