Su kuyusuna inen iki kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Feke ilçesinde su kuyusuna inen 2 kişi yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 21:14
Su kuyusuna inen iki kişi hayatını kaybetti
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Şahmuratlı Mahallesi Çokça mevkiinde 60 yaşındaki Bilal Arkın, henüz bilinmeyen nedenle su kuyusuna indi. Arkın'dan haber alamayan komşusu Eyüp Bircan da kuyuya indi.

Kuyudan kimse çıkmayınca çevredekiler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler, uzun uğraşlar sonucu kuyudan 2 kişinin cansız bedenini çıkardı.

Cansız bedenler, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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