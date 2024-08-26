Su kuyusuna inen iki kişi hayatını kaybetti
Adana'nın Feke ilçesinde su kuyusuna inen 2 kişi yaşamını yitirdi.
Şahmuratlı Mahallesi Çokça mevkiinde 60 yaşındaki Bilal Arkın, henüz bilinmeyen nedenle su kuyusuna indi. Arkın'dan haber alamayan komşusu Eyüp Bircan da kuyuya indi.
Kuyudan kimse çıkmayınca çevredekiler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekipler, uzun uğraşlar sonucu kuyudan 2 kişinin cansız bedenini çıkardı.
Cansız bedenler, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Jandarma’da neler oluyor
- İlhan Palut'tan Mourinho sorusuna yanıt!
- Başkan Köksal'dan Cumhuriyet'e ilk açıklama
- AVM gibi hastane!
- 'Yerde milletvekilinin kanı var...'
- İş insanının oğlu olduğunu öğrendi: Servete ortak oldu
- Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a dava
- Mahkeme tartışmalı ifade için ne diyor?
- Babası boğdu: Cesedini annesi buldu!
- Aracına aldığı otostopçu öldürmüş!