Malatya'da su kuyusuna düşen çocuk öldü

Malatya'da su kuyusuna düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 08.04.2024 - 18:47
Malatya'da su kuyusuna düşen çocuk öldü
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Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi Postacı Sokak'taki bir bahçede arkadaşlarıyla oynayan A.C dengesini kaybederek su kuyusuna düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince su dolu kuyudan çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ces, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 


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