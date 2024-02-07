İzmir'de acı olay: Yem karma makinesine sıkışan bekçi yaşamını yitirdi
İzmir'in Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olarak görev yapan İbrahim Aydemir (30), ailesine ait çiftlikte çalıştığı sırada, yem karma makinesinin şaftına sıkışarak hayatını kaybetti.
Bayındır ilçesine bağlı Çırpı Mahallesi'nde, dün saat 21.00 sıralarında İbrahim Aydemir ailesine ait çiftlikte çalıştığı sırada, iddiaya göre yem karma makinesine sıvı gübre atmak istedi.
Henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybeden Aydemir, yem karma makinesinin şaftına sıkıştı. Olayı gören yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aydemir'in yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olduğu öğrenilen Aydemir'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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