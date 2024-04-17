İzmir'de arabalı vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edildi
İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Özellikle Üçkuyular İskelesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 13.15'den itibaren Bostanlı-Üçkuyular hattında arabalı vapur seferleri karşılıklı iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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