İzmir'de arabalı vapur seferleri iptal edildi

Yayınlanma: 17.04.2024 - 15:10

Güncelleme: 17.04.2024 - 15:10

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Özellikle Üçkuyular İskelesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 13.15'den itibaren Bostanlı-Üçkuyular hattında arabalı vapur seferleri karşılıklı iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.