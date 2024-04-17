İzmir'de arabalı vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edildi

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 17.04.2024 - 15:10
İzmir'de arabalı vapur seferleri iptal edildi
Abone Ol google-news

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Özellikle Üçkuyular İskelesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 13.15'den itibaren Bostanlı-Üçkuyular hattında arabalı vapur seferleri karşılıklı iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.


İzdeniz haberleri arabalı vapur haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP’lilerin ‘ıstakoz’ sevdası… Sosyal medyadan paylaştı

AKP’lilerin ‘ıstakoz’ sevdası… Sosyal medyadan paylaştı
Yeni bir aşka yelken açtı! Aras Bulut İynemli’nin sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı

Yeni bir aşka yelken açtı! Aras Bulut İynemli’nin sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı
Son Dakika... Özgür Özel Hatay ve İskenderun için YSK önünde: 'Bu siyasi bir karardır!'

Son Dakika... Özgür Özel Hatay ve İskenderun için YSK önünde: 'Bu siyasi bir karardır!'
Emine Cin’in katiline ‘haksız tahrik indirimi’ istendi…

Emine Cin’in katiline ‘haksız tahrik indirimi’ istendi…
Hakan Ural’dan eleştirilere yanıt: 'Düşüncelerimin halkta karşılık bulmasını hazmedemiyorlar'

Hakan Ural’dan eleştirilere yanıt: 'Düşüncelerimin halkta karşılık bulmasını hazmedemiyorlar'
Bankaya götürdüğü cesetle kredi başvurusu yaptı!

Bankaya götürdüğü cesetle kredi başvurusu yaptı!
AKP’lilerin ‘ıstakoz’ sevdası… Sosyal medyadan paylaştı

AKP’lilerin ‘ıstakoz’ sevdası… Sosyal medyadan paylaştı
Gelinim Mutfakta 17 Nisan 2024 Çarşamba puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta 17 Nisan 2024 Çarşamba puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?