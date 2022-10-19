İzmir'de 'araç kundaklayıp' kaçan şüpheliye suçüstü
İzmir'in Buca ilçesinde kavgalı olduğu kişinin aracını kundaklayıp kaçan A.Ç. (38) bir dükkanı da yakmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Seyhan Mahallesi 667/1 Sokak'ta, 19 Ekim Çarşamba günü saat 04.30 sıralarında; A.Ç. (38) kavgalı olduğu kişinin hafif ticari aracını kundaklayıp, kaçtı. Bu sırada alevler, yakındaki bir işyerine sıçradı.
İŞYERİNİ DE YAKMAYA ÇALIŞTI
İhbarla gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri söndürdü. Devriye gezen polis ekipleri kaçan A.Ç.'nin hareketlerinden şüphelenip, takibe aldı. Polisi gören A.Ç., bu kez 642 Sokak'taki odun satışı yapan işyerini kundaklamaya çalıştı.
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Ekiplerin müdahalesi ile A.Ç., suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan A.Ç.'nin başta 'kundaklama' olmak üzere birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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