İzmir’de Ata'ya saygı nöbeti

09 Kasım 2022 Çarşamba, 10:58

İzmir Büyükşehir Belediyesi ölümünün 84. yıl dönümünde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için saygı nöbeti düzenliyor. Nöbet bu akşam saat 21.05'ten 10 Kasım 09.05'e kadar sürecek. Cumhuriyet Meydanı'nda tutulacak nöbet için özel ışıklandırmayla “1938 sonsuzluk sembolü” çizilecek. Sembolün pek çok noktasında ise 30 dakikalık ve bir saatlik dönüşümlerle sabaha kadar saygı duruşunda bulunulacak.

Saygı nöbetine katılmak isteyenler Kordon'da çadır kurabilecek. Katılımcılara gece boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi lojistik destek sağlayacak. Programa ünlü sanatçılar, yazarlar ve sporcular da katılacak.

İsteyen İzmirliler kayıt yaptırarak nöbete katılabilecek.