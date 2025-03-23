Van Barosu'ndan 'Mansur Yavaş' hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 23.03.2025 - 17:10

Güncelleme: 23.03.2025 - 17:11

Van Barosu Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yavaş, dün (22 Mart Cumartesi) Ekrem İmamoğlu'na destek amaçlı Saraçhane'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşma ile tepki topladı.

Yavaş yaptığı konuşmada Şırnak’taki Nevruz’u kastederek “Dün Doğu’da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yavaş’ın sözlerine Van Barosu tepki gösterdi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA SUÇ DUYURUSU

Barosu da suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Van Barosu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şırnak’taki barışçıl Newroz kutlamalarına katılan herkesi hedef alan ve kutlamalar esnasında çocuklara emniyet görevlileri tarafından pamuk şeker verilmesi hususunu toplumun bir kesimini diğerine karşı tahrik etmek için kullanan Mansur Yavaş hakkında, baromuz tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.”