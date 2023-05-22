İzmir’de aynı işyerine 58. kez kumar baskını: 118 kişi suçüstü yakalandı

Yayınlanma: 22.05.2023 - 09:37

Güncelleme: 22.05.2023 - 09:37

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi ve Kayadibi Mahallesi’nde kumar (tombala) oynatıldığına dair bilgi elde etti.

Ekiplerce, aynı suçtan daha önce 57 kez baskın yapılan kiralık bir iş yerinin de olduğu işletmelere, 20 Mayıs tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 118 kişi kumar (tombala) oynarken suçüstü yakalandı. Şahıslara toplam 478 bin 490 TL idari para cezası uygulanırken, işletmeler mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu.

"Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" ve "Mühür Bozma" suçundan şüpheli Ö.T. hakkında ise adli işlem başlatıldı.