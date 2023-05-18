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Google Türkiye'den büyük karar: Kumar uygulamalarına izin verdi

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olan Google, Türkiye'de kumar uygulamalarına izin verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2023 - 16:46
Google Türkiye'den büyük karar: Kumar uygulamalarına izin verdi
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Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemlerinden biri olan Android'in sahibi Google, artık Türkiye'de kumar uygulamalarına izin vereceğini açıkladı. Geçen yıl yaptığı açıklama ile kumar uygulamalarına izin vereceğini açıklayan firma bugün itibarıyla kararı uygulamaya koydu. 

Artık Android işletim sistemlerinin uygulama mağazası olan Google PlayStore'da kumar uygulamaları yayınlanabilecek.

HANGİ KUMAR UYGULAMALARINA İZİN VERİLDİ?

Google'ın yaptığı açıklamaya göre, sadece resmi lisansa sahip olan işletmelerin kumar uygulamalarına izin verilecek. Yani sadece Milli Piyango gibi kurumların uygulamaları PlayStore'da bulunabilecek. 


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