İzmir’de Bayraklı Şehir Hastanesi’nin açılışı yine ertelendi
Temeli 2013’te atılan Bayraklı Şehir Hastanesi’nin inşaatı 30 ayda biteceği ifade edilmişti. Aradan geçen süreye rağmen açılış tarihi 1 yıl daha uzatıldı.
İzmir’de Bayraklı Şehir Hastanesi’nin açılışı yılan hikâyesine döndü. Hastanenin temeli 2013’te atıldı, 30 ayda inşaatın biteceği belirtildi. 2015’te hastane için bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temel atma töreni düzenlendi.
Aradan geçen sürede AKP’liler hastanenin açılışının geciktiğini ve 2018 yılında yapılacağını söyledi. Daha sonra açılış için 2019 tarihi verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise inşaatın 31 Mayıs 2020’de bitirilmesinin planlandığını açıkladı. İnşaat bitmeyince hastanenin 2021 başlarında açılacağı öngörüldü. AKP İzmir İl Başkan Ali Sürekli, inşaat süresince beş sağlık bakanının değiştiği hastanenin 29 Ekim 2021 tarihinde kesin olarak açılacağını söyledi. Ancak verilen tarih yine tutmadı. AKP’liler bu kez hedefi 2022 Şubat ayı olarak duyurdu. Son olarak AKP İzmir Milletvekili Necip Nasır, açılış tarihini bir yıl daha uzattı. Muhalefet, “Açılış bilerek 2023’e ertelendi. Seçim için şov yapacaklar” eleştirisinde bulundu.
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