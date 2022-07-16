İzmir'deki Bayraklı Şehir Hastanesi'nde inşaat da sorunlar da bitmek bilmiyor: 'Bizler köle değil işçiyiz'

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00

İzmir’in Bayraklı ilçesinde 2014’te temeli atılan, Türkerler Holding ve Gama Holding ortaklığı tarafından yapılan İzmir Şehir Hastanesi inşaatı, bu kez kötü koku ve atık su sorunuyla gündemde.

Daha önce işçilerin maaşlarını alamadıkları için iş bıraktığı hastane inşaatına ait bir video paylaşıldı. İnşaatta çalışan bir işçi tarafından paylaşılan videoda, şantiyenin atık sularının yemekhanenin hemen yanında dışarı aktığı görüldü. Atık suların kötü koku yaydığını belirten işçi, yetkililerden bu soruna çözüm bulmalarını istedi.

‘ACİLEN DÜZELTİLMELİ’

Çalışanların aynı alanda yemek yediğini, uyuduğunu ve temizlendiğini aktaran işçi, yaşadıkları sıkıntıların gün geçtikçe arttığını belirtti.

Şantiyede hemen hemen her gün yeni bir sorunla karşılaştıklarını ve taleplerine kalıcı çözüm üretilmediğini ifade eden İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN) Genel Başkanı Hasan Kırlangıç ise şunları söyledi: “İşçi arkadaşlarımız zaten düşük ücretlerle uzun saatler çalışıyor ve maaşları vaktinde ödenmediğinden seslerini duyurabilmek adına sık sık iş bırakmak zorunda kalıyorlar. Buradaki depolarda biriken atık sulardan gelen ağır koku nedeniyle aynı alanda kalan arkadaşlarımız artık geceleri uyuyamıyor. Bayraklı Şehir Hastanesi işçileri, koğuşlardaki aşırı kalabalık ortam, elektriklerin sık sık kesilmesi, yemek koşullarının kötü olması, temiz içme suyu temininde yaşanan sıkıntılardan ötürü mağdur durumda. İnşaat işçisi yaşadığı geçim sıkıntısından ötürü sabrediyor ancak deyim yerindeyse artık gırtlağına kadar geldi. Burada adeta köle gibi çalışıyoruz. Biz köle değil işçiyiz. İşçilerin yaşam koşulları ve şartları acilen düzeltilmelidir.”



