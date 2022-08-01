Konya Şehir Hastanesi'nde ölü bulunan polis memuru Meclis gündeminde: 'İhmallerin üstü mü örtülüyor?'

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 18:28

Konya Şehir Hastanesinde hasta yakını tarafından silahla vurularak görevi başında öldürülen doktor Ekrem Karakaya'nın ölümü başta sağlık camiası olmak üzere Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Sağlık çalışanları hastanedeki güvenlik tedbirlerinin yeterli olmadığını ve bunun sorumlusunun Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ve Konya Şehir Hastanesi Başhekimi Oğuzhan Gönenç olduğunu ifade etmişlerdi.

Ekrem Karaya'nın ölümünden yalnızca 6 gün sonra aynı hastanenin otoparkında MS hastası polis memuru A.S. ölü olarak bulunduğunu duyurmuştu. Konya Şehir Hastanesi çalışanları, yönetim tarafından basına demeç vermemeleri konusunda talimatlandırıldıklarını iddia etmişlerdi. Polis memuru Salkın'ın ölümü, Ekrem Karakaya'nın ölümünden kısa vakit sonra gerçekleşmesi, Konya Şehir Hastanesi'ne yönelik güvenlik zaafiyeti iddialarını güçlendirmişti.

MECLİS'E SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

Cumhuriyet'ten Rabia Azra Sözcü'nün haberine göre, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Cumhuriyet'in haberinden yola çıkarak konuyu Meclis gündemine taşıdı. Yokuş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle Meclis'e bir soru önergesi verdi. Önergede şu ifadelere yer verildi:

"Konya Şehir Hastanesi'nde çalışan Doktor Ekrem Karakaya 6 Temmuz 2022 tarihinde öldürüldü. Görevi başında öldürülen doktorumuzun başına gelen bu acı hadise ülkemizde infial yarattı. Sağlık çalışanları, vatandaşlarımız ve sivil toplum örgütleri 'Sağlıkta Şiddete Hayır' sloganıyla günler süren eylemler düzenlediler. Çıkan haberlerde, Konya Şehir Hastanesi'nde çalışan sağlık çalışanları, benzer tehlikeli olayların Konya Şehir Hastanesi'nde sıklıkla meydana geldiğini, güvenlik zafiyetinden dolayı Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve Başhekim Dr. Oğuzhan Gönenç'i sorumlu tuttuklarını söylediler. Ne yazık ki bu acı hadiseden kısa bir süre sonra şikayetleri doğrular nitelikte bir ölüm haberi daha geldi. Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ve MS hastası olduğu söylenilen bir polis memuru hastanenin otoparkında ölü bulundu. A.S. ismindeki polis memurunun cinayete mi kurban gittiği yoksa intihar mı ettiği hala tespit edilememiş durumda. Bu bilgiler ışığında;

1- Konularla ilgili Konya Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından hastane çalışanlarına basına demeç verilmemesi konusundaki sıkı talimat verildiği doğru mudur?

2- Hastanedeki güvenlik tedbirleri hakkında zafiyet olmasıyla ilgili önlemler alınmış mıdır? Alındı ise neler yapılmıştır?

3-Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan olayla ilgili güvenlik zafiyeti ve ihmal olup olmadığını tespit etmek amacıyla savcılık soruşturma başlatmış mıdır?

4- Konya Şehir Hastanesinin otoparkında ölü bulunan polis memuru A.S.'nın ölüm haberine acilen yayın yasağı getirilme çabasındaki maksat nedir? Yayın yasağı getirilerek konunun üstünün kapatılması mı amaçlanmaktadır? Bu hadise normal bir vaka ise neden ve hangi gerekçeyle bu yayın yasağı getirilme çabasına girilmiştir? Hastanedeki güvenlik zafiyetinin ve ihmallerin üstü mü örtülmek istenmektedir?