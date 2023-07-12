İzmir'de belediye personelleri 6 dakika 40 saniyede projelerini anlattı

Yayınlanma: 12.07.2023 - 11:43

Güncelleme: 12.07.2023 - 11:44

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye çalışanlarını "Kamu 6.40” adlı Pecha Kucha etkinliğinde yalnız bırakmadı. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen etkinlikte Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay da sunum yaptı. Tugay, “Çiçek Toplamak Serbest” konulu sunumuyla personeli 6 dakika 40 saniyede etkilemeye çalıştı. Ayrıca Cenk Dereli “İzmir'de Oluyor”, Dr. Gaffar Karadoğan “Kalbimiz Ne Zaman Duracak?”, Serkan Eğrilmez “Tarım, Fil, İzmir Her Şey Doğal Olacak”, Burcu Tuna “Kalbinizde Güneş Doğsun” başlıklarıyla bilgi ve birikimlerini personele aktardı.

“ZİHNİM AÇILDI”

Etkinlik sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla bir kez daha gurur duyduğunu dile getiren Başkan Tunç Soyer, “Sunumlar benim dünyamı değiştirdi. Kendime burada bir mola yarattım ve zihnim açıldı. Acayip yetenekli arkadaşlarımız var. İçerikleri çok güzel. Bir arada olduğumuz arkadaşlarımızın bilmediğiniz yanlarını tanımak ve onların neler hayal ettikleri ve neler başardığını görmek işin en heyecan verici kısım” şeklinde konuştu.

Sunumunu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Lütfi Ünal’ın yaptığı Pecha Kucha etkinliğinde Ünal, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Stratejik Planı’na dair bilgileri aktardı.

PECHA KUCHA NEDİR?

Pecha Kucha, içeriğini kısa sürede ve etkin bir şekilde bir topluluğa sunmayı amaçlayan bir sunuş tarzıdır. Sunuş yapan kişi her biri 20 saniye süresince 20 görseli toplam 6 dakika 40 saniyede göstererek sunuşunu tamamlar.

İLHAM VEREN DENEYİMLERİNİ AKTARMASI HEDEFLENDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı Ar-Ge İnovasyon Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Kamu 6.40 Powered by Pecha Kucha” etkinliğiyle fark yaratan, yaratıcı ve ilham veren mesleki ve özel ilgi alanları olan personelin deneyimlerini samimi bir ortamda aktarması hedeflendi.