İzmir'de beş çocuğun hayatını kaybettiği yangınla ile ilgili neler biliniyor?

Yayınlanma: 12.11.2024 - 10:54

Güncelleme: 12.11.2024 - 11:33

İzmir'in Selçuk ilçesinde evde tek başlarına kalan beş çocuk yangın kurbanı oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, beş kardeşin elektrik sobasından çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini söyledi.

Çocuklardan en büyüğü Fadime Nefes, beş yaşındaydı.

Kardeşleri Funda Peri'nin dört, Aslan Miraç'ın üç, Masal Işık'ın iki, Aras Bulut'un ise bir yaşında olduğu öğrenildi.

Basına yansıyan fotoğraflarda evin tek katlı, baraka benzeri bir yapı olduğu görülüyor.

Yerel basına göre çocukların 27 yaşındaki annesi Melisa Sinem Akcan, olay sırasında hurda toplamak için sokaktaydı.

Baba Hakan Akcan'ın cezaevinde olduğu belirtiliyor.

BBC Türkçe'nin ulaştığı yerel yetkililer babanın uzun süredir hapiste olduğunu, ailenin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yardım aldığını söyledi.

Sinem Akcan'ın evden çıkarken kapıyı kilitlediği iddia edildi.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından fenalaşan Akcan hakkında gözaltı kararı verildi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ciritoğlu, ilçe kaymakamı ve savcının soruşturmaya devam ettiğini söyledi.

Cenazeler, hastanedeki işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Çocukların cenazesi bugün toprağa verilecek.