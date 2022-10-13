İzmir'de bir avukata bıçaklı saldırı
İzmir'in Bornova ilçesinde, avukat olduğu öğrenilen Abdullah Emrah Koyuncu kavga ettiği kişi tarafından bıçaklandı. Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu öğrenilen avukatın tedavisi sürüyor.
İzmir Barosu'na kayıtlı olduğu öğrenilen Abdullah Emrah Koyuncu, dün akşam saatlerinde Erzene Mahallesi'nde S.A. isimli bir kişi ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İkilinin arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, S.A. yanında bulunan bıçağı çıkararak Koyuncu'yu defalarca bıçakladı.
Şüpheli suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Koyuncu'yu ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olan Koyuncu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli S.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
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