İzmir'de bir orman yangını daha

İzmir'in Menderes ilçesinin Oğlananası Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 15.07.2024 - 17:16
İzmir'de bir orman yangını daha
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İzmir'in Çeşme ilçesinden sonra Menderes’'te de orman yangını çıktı.

Oğlananası Mahallesi’nde de saat 15.57 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter 7 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozer ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediliyor.


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