İzmir'de bir orman yangını daha

Yayınlanma: 15.07.2024 - 17:16

Güncelleme: 15.07.2024 - 17:17

İzmir'in Çeşme ilçesinden sonra Menderes’'te de orman yangını çıktı.

Oğlananası Mahallesi’nde de saat 15.57 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter 7 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozer ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediliyor.