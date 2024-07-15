İzmir'de bir orman yangını daha
İzmir'in Menderes ilçesinin Oğlananası Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı.
İzmir'in Çeşme ilçesinden sonra Menderes’'te de orman yangını çıktı.
Oğlananası Mahallesi’nde de saat 15.57 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter 7 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozer ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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