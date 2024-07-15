Çeşme'deki orman yangını faciaya döndü: 3 kişi hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 15.07.2024 - 16:38

Güncelleme: 15.07.2024 - 17:30

Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi.

TAHLİYELER BAŞLADI

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarında durumun iyiye gittiği belirtildi.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Alevlerin arasında kalan 3 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin alevlere müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.