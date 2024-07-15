Çeşme'deki orman yangını faciaya döndü: 3 kişi hayatını kaybetti!
İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangında 3 kişi hayatını kaybetti.
Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi.
TAHLİYELER BAŞLADI
Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.
Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı.
Yangını kontrol altına alma çalışmalarında durumun iyiye gittiği belirtildi.
3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Alevlerin arasında kalan 3 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin alevlere müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu’nun tasfiye ettiği 15 Temmuz gazisi
- 'Bahçeli Erdoğan'ı tehdit etti!'
- Ayşe Ateş gazetecilerden özür diledi
- Cumhuriyet gazetesi yeniden uyarıyor
- AJET Genel Müdürü'nden açıklama: Beklentiler farklı
- AKP'den emekli maaşı açıklaması
- Bahçeli'den 'operasyon' talimatı!
- Murat Kurum: '2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz...'
- 'Bana değil, Erdoğan'a ait bir cümle'
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?