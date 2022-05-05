İzmir'de bir yunus karaya vurdu
İzmir'de Dikili Körfezi'nde bir yunus karaya vurdu. Yüzerek kıyıya vuran ve o esnada canlı olan yunus tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı.
İzmir’in Dikili ilçesinde bayramın 3. günü, Dikili Körfezi’nde yüzen bir yunus kıyıya vurdu. Karaya vuran hayvan uzun uğraşlara rağmen kurtarılamadı.
Olay, ilçeye bağlı Polyak Sitesi’nin kumsalında meydana geldi. Yaşanan olayda yetişkin olduğu anlaşılan bir yunus, kıyıya çok yaklaşmış halde yüzerken, hayvanı gören vatandaşlar durumu Dikili Belediyesi ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede kumsala gelen Dikili Belediyesi Zabıta birimi ve ilgili görevliler, kurtarma çalışmalarına başladı.
İlk denemede yunus, kıyıdan yaklaşık 100 metre ileriye bırakıldı ve beslenmesi için balık verildi. Ancak Yunus balığı tekrar kıyıya doğru ilerledi. Uzun uğraşlara rağmen kurtarılamayan yunus balığı Üç Çınarlar mevkiinde toprağa gömüldü.
Yunusun hiçbir şekilde yaralı olmadığını belirten görevliler yaklaşık 3 saat mücadele etmenlerine rağmen hayvanı kurtaramamanın üzüntüsünü yaşadı.
Video Haberler
- Pikap 50 metreden şarampole uçtu: 2 yaralı
- Çocuklarını eve kilitledi, cezaevindeki eşine gitti!
- Karakoldaki dayağa 'haksız tahrik' indirimi istendi
- Beyoğlu’nda düzensiz göçmen operasyonu
- Camiden şamdan çalan hırsız yakalandı
- Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 çocuk öldü, 7 ki
- Çocukları darbedip bodruma kilitlediler
- Eyüpsultan’da raylara giren otomobile tramvay çarptı.
- 'Sessiz İstila' yorumu: Irkçı değilim
- Şırnak'ta kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetler
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bank Asya’dan kredi alıp da üstüne yatmamış gibi...'
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- ABB harekete geçti: Sona eriyor
- Büyük zamlar yolda!
- İki yılda, bir uçak bile inmedi
- 'Erdoğan her an kararnameyi açıklayabilir'
- Fed faiz kararını açıkladı: 22 yıl sonra bir ilk!
- 'Olası adaylar için kapı kapandı'
- 'Son kararı Erdoğan verecek'
- Gülhane Parkı'ndaki görüntüler gündem oldu