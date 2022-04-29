Kastamonu'da kıyıda ölü yunus bulundu
Bursa'dan sonra Kastamonu'da da kıyıya vuran yunus vakası yaşandı. Ölü yunus, ekiplerin yaptığı incelemenin ardından gömüldü.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sahile ölü yunus vurdu.
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşların kıyıda ölü yunus görmesi üzerine yetkililere haber verildi.
İnebolu Sahil Güvenlik 96. Bot Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından yunus, belediye ekiplerince alınarak gömüldü.
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