Kastamonu'da kıyıda ölü yunus bulundu

Bursa'dan sonra Kastamonu'da da kıyıya vuran yunus vakası yaşandı. Ölü yunus, ekiplerin yaptığı incelemenin ardından gömüldü.

AA
29 Nisan 2022 Cuma, 17:43
Kastamonu'da kıyıda ölü yunus bulundu
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sahile ölü yunus vurdu.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşların kıyıda ölü yunus görmesi üzerine yetkililere haber verildi.

İnebolu Sahil Güvenlik 96. Bot Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından yunus, belediye ekiplerince alınarak gömüldü.


Yunus Balığı

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