İzmir'de bugün okullar tatil mi? 4 Kasım 2022 İzmir'de okullarda ders olacak mı?

04 Kasım 2022 Cuma, 09:42

İzmir'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini belirten AFAD, "İzmir ilimizin Buca ilçesindeki 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla en büyüğü 2.4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana gelmiştir. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamalarını önemle istirham ediyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

'İLK TESPİTLERİMİZE GÖRE METRO, TRAMVAY VE İZBAN TESİSLERİNDE BİR HASAR YOK'

Deprem sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şu açıklamalarda bulundu:

"Merkez üssü Buca olan 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından tüm itfaiye ekiplerimiz devriyede. Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre metro, tramvay ve izban tesislerinde bir hasar yok. Detaylı tarama sürüyor."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisinin ulaşmadığını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Buca'da saat 03.29'da gerçekleşen 4,9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. İki vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir cami minaresinde de hasar meydana gelmiştir." ifadesini kullandı.

İZMİR'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger deprem ile ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Öncelikle geçmiş olsun. 4,9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak’ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır."

Geceyi dışarıda ve uykusuz geçiren yurttaşlar okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için yetkililerden açıklama bekliyor.

İzmir'de okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.











