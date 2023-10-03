İzmir'de büyük operasyon... 401 bin 260 'sentetik ecza' ele geçirildi!

Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 401 bin 260 sentetik ecza hap ele geçirildiği aktarıldı. Operasyonda bir şüpheli tutuklandı.

Yayınlanma: 03.10.2023 - 17:03
İzmir'de büyük operasyon... 401 bin 260 'sentetik ecza' ele geçirildi!
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, ilçede durdurulan bir kamyonda arama yaptığını açıkladı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI!

Aramada, 401 bin 260 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

 


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