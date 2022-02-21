İzmir'de çiftçilere ücretsiz danışmanlık hizmeti

21 Şubat 2022 Pazartesi, 11:58

İzmir Büyükşehir Belediyesi, doğru yerde doğru ürünlerin yetiştirilmesi için çiftçilere ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Kooperatif üyesi üreticiler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Çiğli Sasalı’da kurduğu İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi’nde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne başvurarak markalaştırma, ürün planlaması veya dış pazara sunmak istediği ürünler için ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilecek.

“İKİ ANA HEDEFİMİZ VAR: KURAKLIK VE YOKSULLUKLA MÜCADELE”

?Başkan Tunç Soyer, İzmir’deki kooperatif üyesi her çiftçinin bu ücretsiz danışmanlık hizmetinden faydalanabileceğini söylerken “Bu projeyle Başka Bir Tarım Mümkün vizyonuyla İzmir tarımını daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. İki ana hedefimiz var: Kuraklık ve yoksullukla mücadele. İzmir Tarımı, yanlış tarımsal sulama sonucu aşırı su tüketimini engellemek, kuraklık ve iklim kriziyle mücadele etmek için uygulanıyor. Bu doğrultuda sulama ihtiyacı ve girdi maliyeti düşük, piyasa değeri ve net kazancı daha yüksek ürünlerin belirlenmesi için üreticilere ücretsiz ürün planlama danışmanlığı veriliyor. Ürün deseni, başvuru yapan üreticinin arazisinin iklimsel ve fiziksel özellikleri yerinde incelenerek belirleniyor” dedi.??

“ÜRÜNÜN ÖZ DEĞERİ DE ARTACAK”

?İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin doğrudan satış kanallarını büyütmek için çalıştığını vurgulayan Soyer, “Çiftçinin ürettiği ürünlerin sadece katma değerinin değil, öz değerinin de artırılması için uygulanan proje markalaşma danışmanlığı, alım garantisi ve satış garantisi ayaklarından oluşuyor. Üreticilere doğrudan satış kanallarını büyütmek için ambalaj tasarımı ve ihracat yöntemleri konusunda hizmet veriliyor” ifadelerini kullandı.?

Çiftçiler, belediyenin internet sitesinde yer alan formlarla, yetiştirmek istediği yeni ürünle ilgili 'ürün planlama' hizmeti, üretim yapacağı alana uygun ürünlerle ilgili planlama desteği, üretilen ürünün ambalajlanma ve markalaştırma süreçlerine dair yardım alırken, yüksek miktarlarda üretilen ürünün İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne satışını yapabilmek için başvuruda bulunabiliyor.