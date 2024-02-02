İzmir’de çiğ süt 32 liradan alınacak

Yayınlanma: 02.02.2024 - 15:35

Güncelleme: 02.02.2024 - 15:35

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında başlattığı Mera İzmir projesiyle üreticinin yüzü güldürdü. Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının üreticinin eline litre başına net 13,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar vermesinin tartışmaları sürerken, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İzTarım A.Ş., 2024 yılı için süt alım fiyatlarını belirledi. Yeni yılda kriterlere uygun üretim yapan üreticilerden keçi sütünü 25 lira, koyun sütünü ise 32 liradan alacak.

SÜTLER İZMİR’İN MARKASI İZMİRLİ’YE DÖNÜŞÜYOR

Üreticide alınan sütler, Cumhuriyet’in 100. Yılında açılan 100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikası’nda katma değerli ürünlere dönüştürülecek. Günlük 100 ton süt işleme kapasitesine sahip Süt İşleme Fabrikası’nda çiftçiden alınan sütler UHT süt, cam şişe pastörize süt, mozerella, burrata peyniri, beyaz peynir, feta peyniri, kaşar peyniri, örgü, dil, tulum, kaşkaval/gravyer peyniri, keçi sütlü dondurma, kaymak, tereyağı ve yoğurt gibi birçok değerli ürün üretilerek İzmirli markasıyla yurt içi ve yurt dışında satışa sunulacak.