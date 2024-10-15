İzmir'de cinsel istismar şüphelisi tutuklandı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalanan okulun temizlik görevlisi tutuklandı.
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu'nda, 8 yaşındaki kız öğrenci rehber öğretmenine giderek temizlik görevlisi D.T'nin (18) kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.
Okul yönetiminin durumu polise bildirmesi üzerine D.T. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan D.T. hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı.
Polis ekiplerince yeniden gözaltına alınan D.T. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: #İzmir #cinsel istismar #okul
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