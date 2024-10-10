Kızına cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı.
N.H'nin 8 yıldır kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan N.H, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
16 yaşındaki kız çocuğu devlet korumasına alındı.
Etiketler: #tokat #istismar #cinsel istismar
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