İzmir'de 'dehşet' evi! Anneannesini boğazından bıçaklayıp rehin aldı, özel harekat devreye girdi
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Y.E. (30), evde tartıştığı anneannesi A.U.'yu (86) boğazından bıçaklayıp, rehin aldı. Kendisini de göğüs bölgesinden yaralayan Y.E., özel harekat ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.
Bahriye Üçok Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında, saat 17.45 sıralarında Y.E., aynı evde oturduğu anneannesi A.U. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
ANNEANNESİNİN BOĞAZINI KESTİ
Tartışmanın büyümesi üzerine Y.E., anneannesine bıçak ile saldırarak boğazını kesti. Y.E., bu sırada kendisi de göğsünden yaraladı. Kavga seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ
Y.E.'nin anneannesini rehin alması üzerine adrese Polis Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen özel harekat ekipleri ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla Y.E. etkisiz hale getirildi.
Yaralılar Y.E. ve anneannesi A.U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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