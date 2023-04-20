İzmir'de dehşet: Tartıştığı kayınpederi tarafından göğsünden bıçaklandı!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 07:59

Güncelleme: 20.04.2023 - 07:59

Kibar Mahallesi 3806 Sokak'ta saat 00.15 sıralarında; iddiaya göre, R.T. kayınpederi R.K.'nin evine giderek konuşmak istedi. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

İKİ TARAF DA BIÇAKLA BİRBİRİNE SALDIRDI

Çıkan arbedede her iki taraf da bıçakla birbirine saldırdı. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan, damat R.T.'nin göğsünden bıçaklandığı ve durumunun ağır olduğu belirlendi.

R.T., ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.