Belalı Damat filminin konusu ne, oyuncuları kim?
1972 yılında vizyona giren Belalı Damat filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Belalı Damat filminin konusu ne? Belalı Damat filminin oyuncuları kim? Belalı Damat filminin IMDb puanı kaç?
Belalı Damat (It Can Be Done Amigo), yönetmenliğini Maurizio Lucidi, senaristliğini Rafael Azcona, Ernesto Gastaldi ve Albert Kantoff'un üstlendiği, 1972 yapımlı bir aksiyon türündeki Western filmidir.
BELALI DAMAT FİLMİNİN KONUSU NE?
İyi dövüşen bir serseri ve hızlı silahlara sahip bir silahşör, bir çocuğun mirasını almasına yardım eder.
BELALI DAMAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Bud Spencer
Jack Palance
Renato Cestiè
Francisco Rabal
Dany Saval
BELALI DAMAT FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Belalı Damat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlenmiştir.
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