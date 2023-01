Belalı Damat filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 08.01.2023 - 11:59

Güncelleme: 08.01.2023 - 11:59

Belalı Damat (It Can Be Done Amigo), yönetmenliğini Maurizio Lucidi, senaristliğini Rafael Azcona, Ernesto Gastaldi ve Albert Kantoff'un üstlendiği, 1972 yapımlı bir aksiyon türündeki Western filmidir.

BELALI DAMAT FİLMİNİN KONUSU NE?

İyi dövüşen bir serseri ve hızlı silahlara sahip bir silahşör, bir çocuğun mirasını almasına yardım eder.

BELALI DAMAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bud Spencer

Jack Palance

Renato Cestiè

Francisco Rabal

Dany Saval

BELALI DAMAT FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Belalı Damat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlenmiştir.