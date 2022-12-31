İzmir'de dehşet... Vinç koptu, çok sayıda ölü ve yaralı var!

31 Aralık 2022 Cumartesi, 09:21

İzmir'de dün akşam saat 17.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi Kamil Tunca Bulvarı yanında bulunan Bornova Otel'in inşaatında vinçteki yükseltme çalışmaları sırasında, vincin bir kısmının henüz belirlenemeyen nedenden dolayı kopması sonucu meydana geldi.

İnşaatın 21. katında bulunan vincin kabini ve bir bölümü büyük bir gürültüyle aşağı düşerken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralanan yurttaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.

(İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger)

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Vali Köşger, meydana gelen kazada 4 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını ve 2 kişinin de kayıp olarak arandığını bildirmişti.

An itibariyle bahse konu inşaatta enkaz altında kalan iki vatandaşımızın daha cansız bedenlerine ulaşılmış olup toplam vefat sayısı altı olmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm İzmirli hemşehrilerimize sabır ve metanet diliyorum. https://t.co/di1yZqDp3P — Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) December 31, 2022

ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova'daki bir inşaatta yaşanan vinç kazasında 2 kişinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı. Köşger, sosyal medya hesabından, "An itibarıyla bahse konu inşaatta enkaz altında kalan 2 vatandaşımızın daha cansız bedenlerine ulaşılmış olup toplam vefat sayısı 6 olmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm İzmirli hemşehrilerimize sabır ve metanet diliyorum" sözlerine yer verdi.

ENKAZDAKİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Öte yandan, haber alınamayan 2 işçinin cansız bedeninin enkazdan çıkarılmasının ardından kazanın meydana geldiği yerde AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı öğrenildi. Kopan vincin sabah saatlerinde kaldırılmasının beklendiği öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, olayla ilgili 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirilmişti.