Son dakika... İzmir'de inşaattaki vinç koptu: Ölü ve yaralılar var

30 Aralık 2022 Cuma, 18:34

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmı devrildi. Kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bornova ilçemizde bir inşaatta vinç yükseltme çalışması esnasında meydana gelen kazada maalesef 5 vatandaşımız vefat etmiştir. 2 kişi de yaralımız vardır. Şehrimize geçmiş olsun…" açıklamasını yaptı.