Son dakika... İzmir'de inşaattaki vinç koptu: Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberi... İzmir’in Bornova ilçesinde bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmı devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
İzmir’in Bornova ilçesinde, bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmı devrildi. Kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bornova ilçemizde bir inşaatta vinç yükseltme çalışması esnasında meydana gelen kazada maalesef 5 vatandaşımız vefat etmiştir. 2 kişi de yaralımız vardır. Şehrimize geçmiş olsun…" açıklamasını yaptı.
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