İzmir’de deniz ulaşımına 'fırtına' engeli
İzmir’de deniz seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle geçici süreyle durduruldu.
Meteoroloji tarafından yapılan uyarının ardından fırtınanın etkili olmaya başlaması nedeniyle İzmir’de deniz ulaşımı seferleri geçici süreyle durduruldu.
İZDENİZ'DEN AÇIKLAMA
İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları sebebiyle tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" sözlerine yer verildi.
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