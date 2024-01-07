İzmir’de deniz ulaşımına 'fırtına' engeli

İzmir’de deniz seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle geçici süreyle durduruldu.

İHA
Yayınlanma: 07.01.2024 - 09:20
İzmir’de deniz ulaşımına 'fırtına' engeli
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Meteoroloji tarafından yapılan uyarının ardından fırtınanın etkili olmaya başlaması nedeniyle İzmir’de deniz ulaşımı seferleri geçici süreyle durduruldu.

İZDENİZ'DEN AÇIKLAMA

İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları sebebiyle tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" sözlerine yer verildi.


İzmir Fırtına Deniz ulaşımı

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